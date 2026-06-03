CMF apresentou 'BikePark' no Parque Ecológico

A Câmara Municipal do Funchal apresentou, hoje, no âmbito da Semana do Ambiente e também assinalando o Dia Mundial da Bicicleta, o novo BikePark do Parque Ecológico do Funchal, um projecto vencedor do Orçamento Participativo do Funchal (OPF) 2023-2024 destinado à iniciação à modalidade de BTT.

A infraestrutura, instalada nas imediações do Chão da Lagoa, integra quatro trilhos — Fura-bardos, Francelho, Manta e Coruja — inspirados na fauna madeirense e diferenciados por níveis de dificuldade, distâncias e desníveis, proporcionando condições adequadas para a aprendizagem e prática da modalidade em contacto com a natureza.

De acesso livre e gratuito, a autarquia informa que o BikePark destina-se à população em geral, com especial enfoque nas crianças e nos jovens, promovendo estilos de vida saudáveis, a prática desportiva ao ar livre e a utilização sustentável do Parque Ecológico do Funchal enquanto espaço de lazer, educação ambiental e contacto com a natureza.

A inauguração contou com a presença do presidente da autarquia e da vereadora com o pelouro do ambiente, Jorge Carvalho e Paula Jardim Duarte, respectivamente.