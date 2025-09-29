Chega em São Vicente pretende apoiar estudantes

A candidatura do Chega em São Vicente coloca os estudantes no centro das suas prioridades. O partido refere que se for eleito, irá garantir medidas para apoiar os que seguem o percurso académico e promover oportunidades de crescimento pessoal e profissional.

Relativamente aos manuais e materiais escolares, o partido defende que estes terão "manuais escolares gratuitos e apoio para aquisição de materiais escolares conforme as necessidades individuais".

No que concerne aos transportes e visitas de estudo, o Chega refere, na nota enviada, que pretende garantir transporte para visitas de estudo e incrementar visitas que "aproximem os estudantes da realidade da nossa terra, como a agricultura e outras áreas estratégicas de São Vicente".

Promete duplicar o valor das bolsas concedidas pela autarquia a todos os universitários. Já relativamente às propinas "assumiremos 50% do valor das propinas, aliviando o peso financeiro da formação superior."

" A nossa candidatura valoriza a formação contínua. Ninguém ficará para trás. Estaremos em estreita colaboração com a direção das escolas para acompanhar o progresso de todos os alunos", menciona sobre a formação e apoio contínuo.

Refere que se a candidatura vencer as eleições, os estudantes "serão tratados com dignidade".

"Defendemos que todos têm o direito de seguir uma vida académica e rica culturalmente, por esta razão queremos dar um lugar de destaque à educação e à formação na nossa terra", termina.