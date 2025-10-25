Trump diz que planeia encontrar-se com Lula durante digressão pela Ásia

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que planeia encontrar-se com o homólogo brasileiro, Lula da Silva, durante a digressão que vai fazer pela Ásia, e numa altura em que os dois líderes procuram restabelecer as relações.

"Penso que nos vamos encontrar, sim. Já nos vimos brevemente na Assembleia Geral das Nações Unidas ", disse, na sexta-feira, Trump a jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One, que se dirige à Malásia para a primeira paragem de uma viagem à Ásia que inclui também visitas ao Japão e à Coreia do Sul.

Quando questionado sobre a possibilidade de reduzir as tarifas de 50% impostas às importações do Brasil, o líder norte-americano deixou a porta aberta, afirmando estar disposto a fazê-lo "se as circunstâncias forem adequadas".

Um porta-voz para a imprensa que acompanha o Presidente brasileiro em Kuala Lumpur, onde hoje se reuniu com o primeiro-ministro malaio, Anwar Ibrahim, assegurou à agência noticiosa espanhola EFE que "não há informações" sobre uma possível reunião bilateral com Trump.

"Teremos que esperar para ver como os acontecimentos se desenrolam", precisou o porta-voz.

Contudo, na sexta-feira, Lula disse estar "interessado nesse encontro", com o objetivo de "defender os interesses do Brasil e mostrar que houve um erro nas tarifas sobre o Brasil".

Lula e Trump estarão juntos na capital malaia durante a cimeira de líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que começa no domingo.

Será à margem dessa cimeira, que decorre até terça-feira, que Lula poderá encontrar-se com o presidente dos EUA.

O Brasil e os EUA vivem uma crise diplomática sem precedentes depois de o Presidente norte-americano ter imposto tarifas de 50% a grande parte dos produtos brasileiros em retaliação pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por golpe de Estado.