Câmara da Calheta homenageia padre Paulo Silva

A Câmara Municipal da Calheta prestou, ontem, homenagem ao padre Paulo Jorge Catanho Silva, através da entrega de um voto de louvor, em reconhecimento pela sua "dedicação pastoral e cívica ao serviço das comunidades do concelho ao longo de mais de duas décadas".

O sacerdote está agora de saída do concelho, uma vez que foi nomeado para exercer o seu ministério noutras paróquias, em Santana.

A cerimónia contou com a presença do bispo do Funchal, Nuno Brás, de vários párocos e presidentes das juntas de freguesia daquele da Calheta.

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal, Carlos Teles, destacou o “empenho, a entrega e o contributo notável do padre Paulo para a preservação do património religioso e cultural do concelho, assim como o seu incansável serviço às comunidades paroquiais”.

De acordo com a autarquia, o voto de louvor, aprovado por unanimidade em reunião de câmara, reflecte "o reconhecimento público pela dedicação, espírito de missão e compromisso do sacerdote com o desenvolvimento espiritual e humano das populações que serviu".