Albertina Ferreira reconduzida pede mais verbas para a Serra de Água

Albertina Ferreira tomou novamente posse como presidente da Junta de Freguesia da Serra de Água, num mandato que se propõe dar continuidade ao trabalho desenvolvido, centrado no bem-estar da população e na melhoria das condições de segurança da localidade.

Na cerimónia de tomada de posse esta terça-feira, 28 de Outubro, a autarca sublinhou que a Serra de Água “é uma freguesia em permanente construção e reconstrução”, salientando a necessidade de reforço dos apoios financeiros para responder às exigências locais.

Albertina Ferreira defendeu uma distribuição mais equilibrada das verbas entre freguesias, quer nas transferências do Estado, quer no âmbito do poder local, manifestando o desejo de ver aumentadas as verbas resultantes dos acordos e protocolos de colaboração com a Câmara Municipal, de forma a “investir e ajudar mais”.

“A atribuição dos apoios às freguesias, tanto a nível das transferências do Estado como ao nível do Poder Local, carecem de uma visão que equilibre as assimetrias atualmente existentes”, referiu.

Entre as prioridades para o novo mandato estão a melhoria das acessibilidades e dos serviços, bem como o apoio às necessidades básicas da população. A presidente destacou como uma das principais reivindicações a continuação da Via Expresso entre a Serra de Água e a Ribeira Brava, considerando a obra “necessária e urgente”, devido às limitações de segurança da actual ER228, a única ligação ao Norte da ilha.

Foram ainda mencionadas outras intervenções consideradas importantes, tais como a requalificação da Estrada da Ameixieira/Curral Jancão, da Estrada para o sítio da Travessa, da Estrada no sítio da Terra Grande e Rocha Alta, e a conclusão da ligação entre o Lombo do Moleiro e a Achada dos Aparícios.

Albertina Ferreira afirmou também a intenção de tornar a Serra de Água “a freguesia mais visitada do concelho da Ribeira Brava”, apelando à realização de obras na praceta local e à criação de espaços destinados a uma farmácia, comércio de bens essenciais e exposição de produtos artesanais.

O presidente cessante da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, aproveitou a ocasião para felicitar os novos eleitos e apelou à cooperação em prol da freguesia, salientando que “independentemente dos partidos políticos ou movimentos partidários de cada um, devem sempre defender os interesses da freguesia e desta população“.