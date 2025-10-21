Veja o exercício de salvamento realizado na falésia da Fajã de Ovelha

Num cenário fictício de despiste de um veículo na Estrada Regional 223 para uma vertente na cota 400, na zona da Fajã da Ovelha, 40 operacionais testaram as suas técnicas de salvamento por cordas em um cenário desafiante.

Tal como noticiado anteriormente, a iniciativa esteve a cargo do corpo de Bombeiros Voluntários da Calheta, no âmbito do seu plano de actividades e que congregou esforços de toda a linha de resposta do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro da Região Autónoma da Madeira.

O exercício pretendeu promover uma dinâmica de treino e de validação de procedimentos operacionais, tendo como principal objectivo explorar novas técnicas na partilha entre equipas experientes cujo ambiente operacional se aproxima no que concerne às intervenções de resgate em grande ângulo.

Neste caso juntaram-se às equipas dos Bombeiros da Calheta, uma unidade de 15 Bombeiros das Terras do Infante da Região do Algarve, composta pelos Corpos de Bombeiros Voluntários de Aljezur , Bombeiros Voluntários de Lagos e Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo

O Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, através do seu Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) aproveitou a oportunidade para testar os meios e recursos inerentes ao comando, controlo e comunicações, bem como as ferramentas de apoio à decisão, como foi o caso da Equipa de Planeamento, Operações e Informações (EPO) que, numa situação desta natureza, operacionaliza o Posto de Comando Operacional (PCO) para apoio directo ao Comandante da Operação de Socorro (COS), empenhando os sistema de aeronaves não tripuladas - drones.

Participaram ainda elementos do Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER) com formação em cordas, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira e a Direcção Regional de Estradas.

Veja o vídeo