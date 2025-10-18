40 operacionais realizam exercício numa falésia na Fajã da Ovelha

Na manhã deste sábado, 18 de Outubro, participam cerca de 40 operacionais entre bombeiros, profissionais de saúde do Serviço de Emergência Regional (SEMER), Polícia de Segurança Pública e do Serviço Regional de Proteção Civil, num exercício em uma zona de escarpa extensa, na falésia próxima ao 'Bar Precipício' na Fajã da Ovelha, na Calheta.

"O cenário fictício e pioneiro, que simula um acidente rodoviário com despiste de um veículo de passageiros para fora de estrada e provoca múltiplas vítimas graves, coloca exigentes desafios às diferentes equipas de intervenção, as quais terão de aceder a um local de difícil progressão, utilizando técnicas de cordas. O desafio será ainda maior quando se impõe congregar manobras de estabilização e desencarceramento, suporte básico e avançado de vida e de regate em montanha, numa interação entre meios terrestres e aéreo", explica uma nota enviada pelo Seviço Regional de Protecção Civil.

O exercício inter-regional pretendeu testar todos os procedimentos de alerta, despacho e mobilização de meios, inerentes ao Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) e Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), bem como a gestão de operação complexa com múltiplos Agentes de Proteção Civil.

Também teve como objectivo promover o treino operacional de interoperabilidade entre equipas congéneres, com áreas de actuação semelhantes, pelo que foram convidadas unidades homologas do continente, nomeadamente da costa vicentina, na Região do Algarve num total de 15 elementos dos Corpos de Bombeiros de Aljezur, Lagos e Vila do Bispo.

Paralelamente foi empenhada, ainda, a unidade de Sistemas Aéreos Não Tripulados (SANT)– drones do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), vertente essencial no apoio às acções no Teatro de Operações e o Helicóptero do SRPC, IP-RAM com Recuperadores-Salvadores.

A iniciativa foi promovida pelos Bombeiros Voluntários da Calheta, com o apoio e em articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM.

No local, a acompanhar o exercício, estiveram o presidente do IP-RAM e Comandante Regional, Richard Marques, e demais elementos da estrutura de comando regional, o presidente da Direção da Associação Humanitária de Bombeiros, Manuel Baeta, e os comandantes dos Corpos de Bombeiros da Calheta, Jacinto Serrão, de Lagos, Márcio Regino, de Vila do Bispo, Emerson Gomes, e de Aljezur, António Ângelo.