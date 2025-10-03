Eco-Rally contribui para afirmação da Madeira como destino sustentável

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura considera que o eco-rally contribui "muito na afirmação do posicionamento da Madeira, que passa muito por ser um destino sustentável". Eduardo Jesus participou, ao início desta tarde, na cerimónia de partida desta competição, na Praça CR7.

Na ocasião, o governante apontou que este é um evento que qualifica a Região não só para quem nos visita, mas também para os residentes, pois está "a liderar uma evolução a que todos nós não podemos estar indiferentes".

Fotos Rui Silva/ASPRESS

"Naturalmente que ter também manifestações desportivas, que conseguem não só competição desportiva, mas um grande contributo ambiental, e neste caso energético, é sem dúvida uma actividade significativa para a Madeira", apontou Eduardo Jesus, acrescentando que "estamos perante um evento que comunica muito mais do que a competição e comunica acima de tudo no âmbito da consciencialização da sociedade".

O secretário regional afirma que os residentes têm aproveitado os benefícios que foram criados, tanto a nível regional como nacional, para a substituição da frota automóvel por carros eléctricos ou híbridos.