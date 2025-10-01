Jovem atleta madeirense enfrenta doença rara e precisa de ajuda urgente

O ex-atleta de andebol do Clube Desportivo Infante Dom Henrique, Tiago Velosa, de 21 anos, foi diagnosticado com aplasia medular idiopática, uma doença rara que afecta a medula óssea e necessita de um dador compatível.

O transplante de medula óssea é, muitas vezes, a única forma de cura, substituindo a medula doente por células saudáveis de um dador compatível.

Saiba as principais condições para ser dador de medula óssea O Dia Internacional do Dador de Medula Óssea é celebrado, anualmente, no terceiro sábado do mês de Setembro e tem como principal objectivo homenagear todos os doadores voluntários, bem como incentivar que novas pessoas se inscrevam como potenciais dadores de medula óssea.

Para se inscrever como dador, é necessário ter entre 18 e 35 anos, gozar de boa saúde e nunca ter recebido transfusões de sangue.

Segundo o Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do SESARAM, basta preencher o inquérito e enviá-lo para o e-mail [email protected]. Após análise por um profissional de saúde, se não houver contra-indicações, a pessoa dadora será contactada para recolha de uma amostra de sangue.