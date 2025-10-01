Bebé ferida em caso de violência doméstica já teve alta

A bebé de dois meses que ficou ferida ao final da tarde de ontem na sequência de um caso de violência doméstica, no Bairro dos Viveiros, no Funchal, já teve alta hospitalar.

A criança está agora a ser acompanhada pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Funchal.

Segundo foi possível apurar, a menina sofreu ferimentos na zona da cabeça ao ter sido atingida (acidentalmente ou não) por um sapato.

A Polícia de Segurança Pública continua a investigar este caso.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a situação ocorreu pelas 18 horas de ontem. A bebé estava pouco reactiva e foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Ao DIÁRIO, o subintendente Fábio Castro esclareceu, ontem, que tratou-se de uma situação de violência doméstica com cidadãos estrangeiros, nomeadamente um casal e os respectivos filhos, que “estão legais no país”.

O alegado agressor foi identificado pela Polícia de Segurança Pública.