Protecção Civil relembra que aumento da chuva na Madeira exige cuidados redobrados

Neste dia em que se inicia o novo Ano Hidrológico, õ Serviço Regional de Protecção Civil relembra a importância da prevenção de inundações, acidentes rodoviários e outros riscos associados à maior probabilidade de aumento da precipitação.

Neste período que se aproxima, e em particular na Região Autónoma da Madeira, é expectável um aumento da frequência e intensidade das chuvas, e dada a geografia acidentada da ilha, marcada por encostas íngremes e ribeiras de resposta rápida, torna o território especialmente vulnerável a fenómenos como: Inundações urbanas súbitas, cheias e enxurradas em zonas ribeirinhas, galgamentos costeiros, agravados por marés vivas e temporais, acidentes nas vias rodoviárias e danos em habitações, garagens e infra-estruturas.

Como tal, a entidade deixa algumas recomendações à população:

- Manter limpos e desobstruídos os ralos, caleiras, algerozes, valetas e saídas de água em casas, quintais e garagens.

- Evitar deitar lixo, entulho ou resíduos nas ruas, sarjetas, linhas de água ou valetas.

- Verificar regularmente o bom funcionamento dos sistemas de drenagem domésticos.

- Reforçar ou sinalizar muros, taludes ou encostas instáveis em terrenos particulares.

- Identificar zonas habitualmente afetadas por cheias nas proximidades da residência.

- Estar atento a muros de suporte, taludes, pontes e edifícios que possam ceder com a chuva.

- Evitar circular ou estacionar em locais reconhecidamente propensos a inundações.

- Acompanhar as previsões meteorológicas e os avisos das autoridades competentes.

- Evitar atravessar zonas inundadas, mesmo com pouca água à vista.

- Comunicar às autoridades competentes as situações de risco, como estradas bloqueadas ou infraestruturas danificadas.

- Desligar a eletricidade e o gás se houver risco de inundação dentro de casa.

- Ter um kit de emergência com rádio, lanterna, água, alimentos não perecíveis e documentos essenciais.

- Divulgar junto de familiares, vizinhos e amigos as medidas básicas de autoproteção em caso de cheia.