 DNOTICIAS.PT
Madeira

IV Congresso 'Mais Social' a 24 e 25 de Setembro no Museu de Imprensa da Madeira

Museu de Imprensa da Madeira tem sido palco de vários eventos.
Museu de Imprensa da Madeira tem sido palco de vários eventos., Foto Facebook - Museu de Imprensa da Madeira

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos e a Casa São José, em parceria com diversas entidades, co-organizam o IV Congresso 'Mais Social', nos dias 24 e 25 de Setembro, que decorrerá no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

Esta iniciativa pretende dar a conhecer temas relevantes da área social e sinergias, tais como: 'Integração Social', 'Sustentabilidade e Responsabilidade Social', 'Inovação Social' e 'Bem-Estar na Economia Social'.

Vários nomes de referência na área, como é o caso de Sandro Resende, fundador do projecto Manicómio,  Agostinho Abrunhosa, doutorado pela Adam Smith Business School, Joana Moreira, directora-executiva do Movimento Transformes, entre muitos outros, participarão neste evento pioneiro na RAM. Organização

Para proceder à sua inscrição basta que preencher o seguinte formulário: https://forms.gle/pYVee75qNBDDXrbJ8 . A inscrição é gratuita, mas imprescindível para garantir lugar.

0
 Comentários