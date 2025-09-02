IV Congresso 'Mais Social' a 24 e 25 de Setembro no Museu de Imprensa da Madeira

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos e a Casa São José, em parceria com diversas entidades, co-organizam o IV Congresso 'Mais Social', nos dias 24 e 25 de Setembro, que decorrerá no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

Esta iniciativa pretende dar a conhecer temas relevantes da área social e sinergias, tais como: 'Integração Social', 'Sustentabilidade e Responsabilidade Social', 'Inovação Social' e 'Bem-Estar na Economia Social'.

Vários nomes de referência na área, como é o caso de Sandro Resende, fundador do projecto Manicómio, Agostinho Abrunhosa, doutorado pela Adam Smith Business School, Joana Moreira, directora-executiva do Movimento Transformes, entre muitos outros, participarão neste evento pioneiro na RAM. Organização

Para proceder à sua inscrição basta que preencher o seguinte formulário: https://forms.gle/pYVee75qNBDDXrbJ8 . A inscrição é gratuita, mas imprescindível para garantir lugar.