Governo está "fortemente empenhado" em fazer da Madeira um destino de golfe

Na cerimónia da entrega de prémios do Torneio DIÁRIO de Notícias, o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, afirmou que o Governo Regional "está fortemente empenhado em fazer da Madeira um verdadeiro destino de golfe".

José Manuel Rodrigues, nesse sentido, sublinhou a adaptação dos campos e clubes existentes e destacou os investimentos em curso, nomeadamente na Ponta do Pargo e a criação de um quinto campo na Região, "objectivo a alcançar neste mandato que agora se iniciou".

Jovem Lucas Costa Cubbin conquista Torneio DIÁRIO de Notícias O jovem Lucas Costa Cubbin, de apenas 18 anos, foi o grande vencedor da 11.ª edição do Torneio DIÁRIO de Notícias, realizado esta manhã no campo de golfe do Santo da Serra.

O governante também realçou que, em Novembro, a Madeira acolherá o Golf Business Conference, que vai reunir os líderes europeus do sector, evento que vai contar com o apoio institucional do executivo madeirense.

Não obstante, José Manuel Rodrigues assegurou que o histórico do Clube de Golf Santo da Serra será tido em consideração no futuro contrato de concessão do campo, reconhecendo o "magnífico e icónico trabalho desenvolvido ao longo da sua história em prol do golfe na Madeira".