Bebé de 2 meses gravemente ferido em novo caso de violência doméstica na Madeira

Mais um episódio de violência doméstica volta a agitar a Madeira, desta vez envolvendo um bebé de apenas dois meses que ficou gravemente ferido.

O incidente ocorreu, pelas 18 horas, no Bairro dos Viveiros, no Funchal, e, segundo foi possível apurar, a criança terá ficado mesmo inconsciente, tendo sido socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e encaminhada de urgência para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Foto SociohabitaFunchal

Nos relatos iniciais, circulou a informação de que o episódio teria envolvido uma briga entre imigrantes, mas Fábio Castro, subintendente da PSP da Madeira, esclareceu ao DIÁRIO o que realmente se passou. "Estamos a falar de uma situação de violência doméstica com cidadãos estrangeiros, que é um casal e respectivos filhos, que estão legais no país e que vivem numa residência no Bairro dos Viveiros", começou por dizer.

"Não há nada de agressões e pancadaria entre imigrantes. Foi uma ocorrência de violência doméstica, supostamente de maus-tratos de um menor, em que a polícia foi ao local, verificou os factos e conduziu as pessoas ao hospital", esclareceu, acrescentando que este caso já se encontrava sinalizado pela Segurança Social.

"Agora vão decorrer os trâmites normais de uma ocorrência deste tipo", sublinhou o oficial, garantindo que, até ao momento, não foi efectuada nenhuma detenção, tendo o agressor sido apenas identificado pela autoridade.