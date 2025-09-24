XVII Conferência Anual do Turismo aborda a 'elasticidade' do destino

A XVII Conferência Anual do Turismo (CAT), promovida pela Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas, vai decorrer esta manhã no Centro de Congressos da Madeira.

Esta edição vai debater a 'Elasticidade' do destino através de vários oradores ao longo desta manhã.

A iniciativa tem início agendado para as 9 horas, com a sessão de abertura e boas-vindas, contando com as intervenções do presidente da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas, Paulo Pereira, e do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus.

O professor catedrático Carlos Costa será o 'keynote speaker' do tema 'A Elasticidade do Destino: Desafios e Oportunidades'.

A intervenção de Miguel Rodrigues, sócio-gerente da 'Feels Like Home', refleterá sobre 'O Impacto do turismo na Vida dos Residentes'.

O segundo orador desta manhã é o professor José Manuel Viegas que abordará 'A Pressão do Crescimento Turístico'.

Após o 'coffee break' a 'Gestão de Ativos Turísticos e Saturação dos Pontos de Interesse' será um tema em reflexão por Fernando Costal Carinhas. gegal director e coordenador da área de direito imobiliário da PwC.

Após as intervenções dos oradores será tempo de uma mesa redonda, moderada por Paulo Brehm, consultor de sustentabilidade especializado no sector das viagens e do turismo, sobre o tema 'A Elasticidade da Madeira: Desafios, Soluções e o Futuro'.

Pelas 13 horas, António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas, fará o discurso de encerramento e as notas finais.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h00 - 6.ª Conferência Internacional sobre Contaminantes Alimentares no auditório do Museu de Electricidade da Casa da Luz. A conferência é promovida pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), através do seu Departamento de Alimentação e Nutrição. O evento terá lugar, nos dias 25 e 26 de Setembro.

09h00 às 18h00 - A Câmara Municipal de Câmara de Lobos e a Casa São José, em parceria com diversas entidades, co-organizam o IV Congresso 'Mais Social'.

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal





10h00 - Sessão pública de lançamento dos trabalhos do Plano de Ação Climática – Câmara de Lobos 2030 (PAC-CdL2030

11h30 - Reunião da 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa da Madeira

15h00 - 2.ª Edição do Festival de Teatro Alternativo 'FES.TAS'





15h00 - Reunião de câmara na Câmara Municipal da Ribeira Brava

19h00 - Comemoração do 592.º aniversário da freguesia de Santa Maria Maior





19h00- Concerto 'A Viola que Une as Ilhas', com viola de arame executada pelo Professor Victor Sardinha na Galeria Anjos Teixeira

19h30 - 7.ª Edição do Festival FRACTAL 2025 na Lagoa do Parque Municipal do Monte

20h30 - ARDITI - 5.ª Mostra de Cinema Português de Relação com o Mar no Edifício Madeira Tecnopolo, Sala Ursa Menor 2, piso -1

22h00 - A Comissão Executiva da Estrutura de Missão para as Comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira, organismo presidido por João Cunha e Silva, leva a efeito mais um concerto musical concelhio, desta feita na Calheta, com a Orquestra Clássica da Madeira (OCM) e António Zambujo como convidado de honra.

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 25 de Setembro, Dia Mundial do Sonho, Dia Nacional do Avieiro, Dia Mundial do Pulmão, Dia Nacional da Sustentabilidade, Dia Marítimo Mundial e Dia Europeu do Pedestrianismo:

1690 - É publicado o primeiro jornal impresso nas colónias americanas, o polémico Public Occurrences, Both Foreign and Domestick, por Benjamin Harris.

1789 - São aprovadas as primeiras 10 emendas à Constituição dos Estados Unidos, "The Bill of Rights.

1897 - Nasce o escritor norte-americano William Cuthbert Faulkner, Prémio Pulitzer em 1963 e em 1955, Prémio Nobel da Literatura em 1949, autor de "O Som e a Fúria".

1964 - Guerra Colonial. Começa o conflito em Moçambique. O comité central da Frelimo proclama a insurreição geral.

2003 - A Assembleia da República aprova, na generalidade, os projetos de Lei do Governo e do PS sobre a autonomia dos estabelecimentos de ensino superior público.

2004 -- José Sócrates é eleito secretário-geral do PS com 80,07% dos votos dos militantes.

2005 -- Morre, com 82 anos, o ator norte-americano Don Adams, o Agente 86 de Olho Vivo (Get Smart), vencedor de três Emmy.

2008 -- A Assembleia da República aprova, por unanimidade, uma nova versão do Estatuto Político-Administrativo dos Açores, apesar de haver divergências entre os partidos quanto ao artigo 114º, relativo à dissolução da Assembleia Legislativa Regional.

2012 - O presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, anuncia a criação de uma autoridade fiscal em Espanha para controlar o cumprimento dos orçamentos por parte de todas as administrações.

2015 - O Banco de Portugal revoga a autorização da sucursal do Banque Privée Espírito Santo, instituição de crédito com sede na Suíça, o que implica a dissolução e liquidação desta entidade.

2016 - O Partido Popular (PP, direita) espanhol ganha as eleições legislativas regionais na Galiza com maioria absoluta, mantendo 41 deputados em 75, e garantindo para Alberto Núñez Feijóo a continuação à frente da Xunta (governo regional).

2018 - O diretor-geral da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, é detido, estando entre os oito visados por mandados de detenção emitidos na Operação Húbris, relacionada com o caso das armas furtadas em Tancos.

2019 -- Morre, aos 86 anos, o cantor José Crispim, formou com Lena Silva o duo musical Ele e Ela.

2020 - O major general Raul de Carvalho e o coronel Alcides Fernandes são condenados a seis anos de prisão por corrupção passiva agravada, no processo sobre sobrefaturação nas messes da Força Aérea e do Hospital das Forças Armadas.

2022 - O Sporting conquista a 11.ª Supertaça de futsal, a quinta consecutiva, ao vencer o Benfica, por 3-1 no desempate nas grandes penalidades, em Matosinhos, Porto.

2023 - A empresa norte-americana Google anuncia o Nuvem, um novo sistema de cabos submarinos transatlânticos para ligar Portugal, as Bermudas e os Estados Unidos.

