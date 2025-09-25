Iniciativa Liberal quer um Funchal "mais fresco e sustentável"

A candidata da Iniciativa Liberal à Câmara do Funchal, Sara Jardim, defende a criação de telhados verdes na cidade, transformando as actuais superfícies de betão em jardins suspensos capazes de reduzir a temperatura urbana, promover a eficiência energética e aumentar a biodiversidade.

Temos que transformar superfícies mortas em superfícies vivas. Os telhados da cidade podem deixar de ser apenas betão e chapa para se tornarem jardins suspensos, espaços de frescura, biodiversidade e eficiência energética. Não faz sentido desperdiçar este potencial, quando sabemos que as coberturas verdes permitem reduzir a temperatura urbana, aumentar a eficiência energética, gerir e reter as águas pluviais, melhorar a qualidade do ar e promover a biodiversidade Sara Jardim, candidata da Iniciativa Liberal ao Funchal

A Iniciativa Liberal defende que o município deve criar um programa municipal de incentivo às coberturas verdes, em parceria com privados e com recurso a fundos comunitários. O objectivo é estimular cidadãos, empresas e instituições a adoptarem estas soluções, em contrapartida da redução de taxas urbanísticas e ambientais.

O Funchal pode ser uma referência, tal como já acontece em cidades como Hamburgo ou Paris. Ao apostar em coberturas verdes, não só reduzimos as ilhas de calor e prevenimos cheias, como também devolvemos a natureza ao coração da cidade. É qualidade de vida para todos: para quem mora, para quem investe, para quem visita. Sara Jardim, candidata da Iniciativa Liberal ao Funchal

Assim, a Iniciativa Liberal propõe: reduções de taxas para projectos que contemplem coberturas verdes em edifícios residenciais, comerciais e públicos; criação de um programa municipal-piloto com telhados verdes em escolas, mercados e parques de estacionamento; e a promoção do recurso a fundos europeus (LIFE, Horizon Europe, PRR e PT2030) para apoiar cidadãos e empresas na implementação.

"O Funchal não precisa de mais betão. Precisa de soluções inteligentes que combinem sustentabilidade, estética e funcionalidade. As coberturas verdes são uma dessas soluções: ajudam o ambiente, reduzem custos energéticos e tornam a cidade mais saudável e bonita", conclui Sara Jardim.