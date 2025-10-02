Primeiro voo directo da Madeira para o Pico

O Aeroporto do Pico recebeu, na noite de ontem, pela primeira vez, um voo directo proveniente da Madeira, reforçando a ligação entre os dois arquipélagos portugueses. A operação foi realizada pela SATA Air Açores, utilizando um Dash Q400, num voo especial que transportou passageiros — na maioria com destino final à ilha do Pico.

Devido a esta situação, a companhia alterou a programação de última hora: a aeronave voou directamente da Madeira para o Pico e só depois seguiu para Ponta Delgada, em São Miguel, destino da ligação regular entre os arquipélagos.

O voo, com número S4 3165, partiu do Funchal às 21h25 (hora da Madeira / 20h25 UTC) e aterrou no Pico às 22h40 (hora local nos Açores), cumprindo uma viagem de cerca de 2h15. Esta operação inédita surgiu para repor um cancelamento do dia anterior entre a Madeira e São Miguel, garantindo que os passageiros chegassem directamente ao Pico, sem necessidade de escala.

Após desembarcar os passageiros, a aeronave seguiu para Ponta Delgada às 23h05, chegando cerca de meia hora depois.

Esta operação inédita reforça a flexibilidade da SATA Air Açores em responder a situações excepcionais e demonstra a capacidade de ligação directa entre ilhas dos arquipélagos, mesmo fora das rotas regulares.