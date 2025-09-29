MARtístico para ver no Museu de História Natural do Funchal

O Museu de História Natural do Funchal, tutelado pela Câmara Municipal do Funchal, abre as portas à exposição MARtístico, no próximo dia 3 de Outubro, a partir das 18 horas. Esta mostra reúne o talento de residentes na Madeira que, ao longo dos últimos meses, se dedicaram a criar obras inspiradas no oceano que envolve a ilha.

"O MARtístico é uma iniciativa dos Jovens Embaixadores do MARE-Madeira, criada com o apoio do MARE-Madeira/ARDITI/UMa e do Museu de História Natural do Funchal e financiada pela Ma’at Environment Fund, e nasceu do desafio de unir arte, ciência, cultura e conservação marinha. O concurso propôs aos participantes expressarem a sua visão do mar através de fotografia, vídeo, artes plásticas, escrita e música, num convite aberto a toda a comunidade", indica nota à imprensa.

Ao longo deste percurso, prossegue, "os concorrentes deram forma às suas ideias com curiosidade, criatividade e paixão". E acrescenta: "Após uma avaliação por um júri multidisciplinar (composto por profissionais das artes, investigadores do MARE e jovens embaixadores), foram seleccionados os projectos em breve expostos ao público".

Diz ainda que "a inauguração contará também com a entrega de prémios, pelas 18h30, reconhecendo o talento dos participantes com experiências ligadas ao mar, como observação de cetáceos, baptismos de mergulho SCUBA e kits artísticos". Mais do que prémios, revela, "são oportunidades para reforçar a ligação à conservação marinha e incentivar o crescimento destes artistas".

Por fim refere que "esta é uma exposição para toda a família, crianças, jovens, adultos e curiosos, que terão a oportunidade de conhecer de perto o talento local e reflectir sobre a importância de cuidar do oceano que nos inspira, nos alimenta e nos liga ao mundo".