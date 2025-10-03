Eco Rally leva 32 viaturas eléctricas para a estrada

As estradas da Madeira voltam a ser palco de mais uma edição, a segunda, do Eco Rally Madeira. A edição deste ano conta com 32 equipas inscritas. Com organização da New Wave – Atlantic Automobile Association, esta prova pontua para o campeonato do Mundo de carros eléctricos, o FIA Eco Rally Cup.

Da lista de inscritos fazem parte nove equipas estrangeiras, oriundas da Chéquia, da Eslovénia, da Bulgária, da França, de Espanha, de Itália, da Polónia e do Reino Unido.

A concentração para o arranque desta prova, que se desenrola entre hoje e amanhã, acontece pela hora do almoço, sendo que a partida será dada pelas 13 horas. As viaturas em competição vão passar pelas estradas dos concelhos do Funchal, do Porto Moniz, da Calheta e de Machico. A cerimónia de entrega de prémios está agendada para amanhã, pelas 22 horas, no Casino da Madeira.

Agenda

8h30 – arranque do 3.º Congresso de Cardiologia da Madeira, organizado pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia e que decorre hoje e amanhã, no Hotel Pestana Casino Park. Serão vários os especialistas a marcar presença nesta iniciativa.

9h00 – no âmbito da Festa de Nossa Senhora do Amparo, tem lugar a apanha das açucenas que servirão apara adornar a igreja de São João, na Ribeira Brava.

10h00 - 2.º Encontro ‘A Idade é um número’, promovido pela Casa do Voluntário, no Parque Urbano da Nazaré.

18h00 - inauguração da exposição MARtístico, no Museu de História Natural do Funchal.

18h00 - Marítimo - Académico de Viseu, jogo da II Liga, a ter lugar no Estádio do Marítimo, no Funchal.

18h00 - 4.ª edição da Festa da Escola da Vila. Para as 21h30 está agendado o concerto de Cristina Clara e o coro Infanto-juvenil da Junta de Freguesia do Porto Santo, coro da Universidade Sénior e Coro Comunitário do Porto Santo, no Auditório do Centro Cultural e de Congressos Porto Santo.

19h00 - 9.ª edição do Festival Bnew Generation, com o espetáculo ‘The Sound of Film Music’, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

19h00 - Festa de Outono - em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Igreja do Socorro, no Funchal.

20h00 - Festa do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhrora do Rosário, na Paróquia do Rosário, em São Vicente.

Efemérides

1901 - É publicado o Regulamento sobre Circulação de Automóveis, em que se reconhece os mais variados tipos de veículos que circulam nas estradas e limita a velocidade nas localidades a 10 km por hora.

1929 - O reino Servo-Croata-Esloveno passa a designar-se Jugoslávia.

1952 - O Reino Unido testa a primeira bomba atómica ao largo da costa da Austrália.

1955 - Estreia-se, na televisão norte-americana ABC, o Clube do Rato Mickey, versão original do Clube Amigos Disney.

1976 - O Papa Paulo VI canoniza a beata portuguesa Beatriz da Silva, fundadora da Ordem da Imaculada Conceição.

1976 - O Partido Popular Democrata (PPD) passa a designar-se Partido Social-Democrata (PSD).

1989 - O Presidente da República, Mário Soares, reclama a "responsabilidade internacional" sobre a questão de Timor-Leste, no Tribunal de Justiça da Haia.

1990 - Reunificação alemã. República Federal da Alemanha (Alemanha Ocidental) e a República Democrática da Alemanha (Alemanha de Leste) voltam a ser um só Estado, após 45 anos.

2005 - Começam a funcionar, em Portugal, as aulas de inglês no 1.º Ciclo.

2008 - O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, José Mariano Gago, ordena o "encerramento compulsivo imediato" da Universidade Moderna, considerando que a instituição se encontra "em falência técnica".

2013 - A ilha italiana de Lampedusa salta para as páginas da imprensa mundial, quando 366 imigrantes que tentavam chegar à Europa morrem num naufrágio.

2021 - A seleção portuguesa de futsal sagra-se pela primeira vez campeã mundial, ao vencer por 2-1 a Argentina, que detinha o título, na final do Campeonato do Mundo de 2021, disputada em Kaunas, na Lituânia.

2022 - O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas, pede perdão às crianças vítimas de abusos sexuais por parte de padres da igreja católica e garante que os visados serão excluídos da igreja se forem condenados.

