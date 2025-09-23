CH defende Ribeira Brava como destino turístico inteligente, sustentável e de excelência

Roberto Gonçalves pretende afirmar o concelho da Ribeira Brava como um destino turístico de referência, capaz de valorizar o património natural, cultural, gastronómico e humano da Região. O candidato à Câmara Municipal pelo Chega apresentou uma proposta que assenta em cinco pilares fundamentais.

Em primeiro lugar defende o "mapeamento e georreferenciação turística, para identificação digital de todos os pontos de interesse, criação de mapas interativos e sinalética inteligente com QR codes multilingues". Além disso, aponta a necessidade de percursos turísticos estruturados e inclusivos, com a "organização de trilhos culturais, agrícolas e de aventura, adaptados a diferentes perfis de visitantes, incluindo opções acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida.

O candidato quer firmar parcerias com o sector privado e profissionalização do turismo, através de "protocolos com empresas locais, formação contínua para operadores e guias turísticos certificados, reforçando a qualidade da oferta".

Quanto ao marketing territorial da Ribeira Brava, considera útil a criação de uma "marca própria, campanhas digitais e presença em feiras nacionais e internacionais, destacando experiências autênticas e a gastronomia local".

Por fim, com vista à sustentabilidade e visão de futuro, olha para o desenvolvimento turístico "baseado no respeito pelo ambiente, promoção do turismo fora da época alta e envolvimento da comunidade na estratégia".

Para Roberto Gonçalves, "a Ribeira Brava não pode ser apenas um ponto de passagem". "Temos tudo para ser um destino turístico inteligente, sustentável e de excelência, mas isso exige visão, rigor e estratégia", considera o candidato, acrescentando que o compromisso do Chega "é colocar a Ribeira Brava no mapa do turismo nacional e internacional sem perder a nossa identidade, as nossas gentes e a nossa natureza".

