45 propostas de intervenção de 4 continentes para Congresso Internacional de Educação Artística na Madeira

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, que irá realizar o Congresso Internacional de Educação Artística 2026 (CIEA) nos dias 12, 13 e 14 de Março, no Funchal, em coorganização com a Direção Regional de Educação, já conta com mais de 4 dezenas de inscrições de intervenções de 4 continentes. "O evento constitui um espaço de encontro e reflexão sobre a educação artística, reunindo profissionais das artes, da educação e da investigação, e à data, já recebeu 45 propostas de intervenção, apresentadas por 91 proponentes de 4 continentes, provenientes de vários países", informa a escola.

Refira-se que "as inscrições para assistir presencialmente ou à distância encontram-se abertas a preço reduzido até 30 do corrente mês" (Setembro), ou seja até amanhã, "com valores progressivos conforme a data de formalização. Mais informações estão disponíveis na página oficial do evento: http://cea.conservatorioescoladasartes.com", salienta a organização.

Assim, resume, "estarão presentes representantes de vários países como Portugal, Brasil, China, América, Letónia, Itália, Nova Zelândia, Espanha e Alemanha. A nível nacional de entre várias instituições, contaremos com as Universidades do Porto, Lisboa e Aveiro, sendo que a nível internacional, entre várias, contaremos com a University of Auckland (Nova-Zelândia), Università d’Annunzio Chieti-Pescara (Itália) e Berklee College of Music (EUA)".

O Conservatório realça que "o interesse pelo CIEA inclui também entidades culturais e redes de relevância nacional e internacional, entre as quais: Plano Nacional das Artes (Portugal), o Centro de Arte Moderna – Fundação Calouste Gulbenkian, e o anfitrião, o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode". Segundo a organização do CIEA, "o elevado número de propostas e a diversidade de instituições reforçam a importância do congresso como plataforma internacional para pensar a educação artística, do currículo à inovação pedagógica e às políticas culturais".

Acresce dizer que "as propostas submetidas distribuem-se por sete grandes eixos temáticos, refletindo a diversidade de práticas e investigações no campo da educação artística", nomeadamente "Artes Visuais e investigação pedagógica; Teatro, performance e mediação cultural; Dança e práticas corporais; Música, educação musical e património; Interdisciplinaridade, cidadania e participação comunitária; Inovação pedagógica, bem-estar e tecnologias (IA); Políticas públicas e estratégias para a educação artística".