Madeira Quality Care celebra Dia Internacional do Idoso com evento nos Jardins do Lido

Na próxima quarta-feira, 1 de Outubro, a Madeira Quality Care organiza um evento especial para assinalar o Dia Internacional do Idoso.

A iniciativa, que decorrerá entre as 10h00 e as 12h30, nos Jardins do Lido, no Funchal, tem como objectivo "valorizar e celebrar a população sénior", promovendo o convívio, a saúde e o bem-estar, ao mesmo tempo que reconhece "o papel fundamental dos idosos na sociedade madeirense".

Segundo a direcção da Madeira Quality Care, “este evento é uma forma de retribuir tudo o que os idosos já deram à sociedade, celebrando a sua sabedoria, experiência e importância na construção da nossa comunidade”.

O programa inicia-se pelas 10 horas, com a recepção dos participantes e jogos de mesa (como dominó, cartas e bingo). Segue-se, entre as 10h30 e as 11h00, uma aula de treino sénior orientada pelos personal trainers Pedro Luz e Tomás Alves, da Beactive.

Das 11h00 às 11h45 haverá jogos livres e momentos de convívio, antecedendo o 'show cooking' de lanches saudáveis, dinamizado às 11h45 pela nutricionista Tatiana Silva, em parceria com a Apães Funchal - Chef Paulo Pinto.

O encerramento, marcado para as 12h30, contará com a leitura de mensagens especiais preparadas pelos familiares e netos dos idosos.

Paralelamente às actividades do programa, os participantes terão acesso a rastreios gratuitos de saúde e a uma sessão de penteados oferecida pela cabeleireira Micaela, do espaço Micas Hair Style.

A participação é gratuita e aberta a toda a comunidade.