Madeira Shopping acolhe exposição de carros de rali e sessão de autógrafos

Entre os dias 24 e 28 de Setembro, o Madeira Shopping será palco de uma exposição exclusiva que reúne três viaturas de rali, bem como de diversos momentos de interacção com pilotos e copilotos participantes na competição.

"Na próxima quarta-feira, dia 24 de Setembro, entre as 20h00 e as 22h00, terá lugar uma sessão de autógrafos muito especial, no centro comercial, que contará com a presença de todas as equipas inscritas no Rali", revela o centro comercial à imprensa.

Ainda no sábado, dia 27, o Parque de Estacionamento do Piso 2 transformar-se-á num autêntico Parque de Assistências, oferecendo ao público a oportunidade de acompanhar de perto todo o ambiente característico da preparação das viaturas, da azáfama das equipas técnicas e da proximidade com os pilotos". Madeira Shopping

Por fim, diz que com esta parceria, o Madeira Shopping "reforça o seu compromisso em proporcionar experiências diferenciadoras e momentos memoráveis a todos os seus clientes e visitantes, unindo a paixão pelo desporto automóvel à dinâmica do centro".