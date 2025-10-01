Madeira Quality Care assinala Dia Internacional do Idoso com actividades de saúde e bem-estar

A Madeira Quality Care assinalou esta quarta-feira, 1 de Outubro, o Dia Internacional do Idoso com um evento público nos Jardins do Lido, na cidade do Funchal, que reuniu dezenas de participantes e destacou-se por promover o convívio, a saúde e o bem-estar da população sénior.

A iniciativa contou com um programa diversificado que incluiu rastreios de saúde gratuitos, sessões de treino sénior, actividades recreativas, demonstrações de cozinha saudável e serviços de cuidados pessoais.

Entre os destaques do evento estiveram os treinos orientados por personal trainers do Studio Beactive, uma sessão de showcooking dedicada a lanches saudáveis orientada pela nutricionista Tatiana Silva e pelo chef Paulo Pinto (Apães Funchal), e ainda momentos de cuidado pessoal com penteados oferecidos pela Micas Hair Style.

Em nota emitida, a organização destaca que "foi com enorme alegria que viu os sorrisos, a participação activa e a satisfação dos idosos que estiveram presentes", agradecendo a todas as entidades envolvidas, em especial o apoio logístico da Frente Mar Funchal, reforçando a importância de continuar a promover eventos que valorizem os idosos e incentivem o seu bem-estar físico, emocional e social.

A Madeira Quality Care, uma empresa de apoio domiciliar e prestação de serviços médicos, sublinha que pretende manter o seu compromisso com a comunidade sénior, promovendo mais iniciativas de proximidade e integração.