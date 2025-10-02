Marinha coordenou resgate de seis pessoas nos mares da Madeira em Setembro

O Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal coordenou, em Setembro, cinco acções de busca e salvamento nos mares da Madeira, tendo sido resgatadas seis pessoas.

De acordo com a informação divulgada pela Marinha Portuguesa, no mesmo período, foram realizadas um total de 40 acções de busca e salvamento, que resultaram no resgate de 60 pessoas.

No Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC de Lisboa), foram registados 29 incidentes em que foram salvas 53 pessoas; já no MRCC de Ponta Delgada foram coordenadas seis acções de busca e salvamento, tendo sido salva uma pessoa.​

"Para o sucesso do sistema de busca e salvamento contribuem diferentes organizações e são empenhados meios de diversas entidades nomeadamente da Marinha, da Autoridade Marítima Nacional, da Força Aérea Portuguesa e outras entidades pertencentes à Estrutura Auxiliar do Sistema Nacional de Busca e Salvamento, em especial o Instituto Nacional de Emergência Médica – Centro de Orientação de Doente Urgentes no Mar (INEM CODU-MAR), os Serviços Nacionais e Regionais de Protecção Civil e Bombeiros, as Administrações Marítimas e Portuárias, o Sistema de Controlo de Tráfego Costeiro, entre outros organismos", podemos ler na nota remetida à comunicação social.

Junta-se a estes meios, o apoio prestado pelos navios mercantes e embarcações de pesca, que, quando necessário, se desviam das suas rotas comerciais e interrompem a sua actividade profissional para prestarem o auxílio necessário, sempre coordenados pelos Centros Nacionais.



Os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo foram já reconhecidos nacional e internacionalmente com diversos prémios e mantém o seu zelo pela salvaguarda da vida humana no mar, 24 horas por dia, nos 365 dias do ano.​