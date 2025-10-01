Estreito de Câmara de Lobos acolhe Supertaça da Madeira em Voleibol

A nova temporada de voleibol indoor arranca no próximo dia 4 de Outubro com a disputa da 12.ª edição da Supertaça da Madeira em Voleibol, em femininos e masculinos, no Pavilhão Marcos Freitas, no Estreito de Câmara de Lobos.

No sector feminino, a competição coloca frente-a-frente o Club Sports da Madeira e o Clube Escola da Levada, a partir das 16 horas.

Já no masculino, o duelo está marcado para as 18 horas, entre o Club Sport Marítimo e a Associação Desportiva de Machico.

A Supertaça opõe as equipas vencedoras dos campeonatos regionais e as vencedoras ou finalistas da Taça AVM da época anterior, constituindo-se como o primeiro grande momento competitivo da nova época. No final de cada jogo, os vencedores serão distinguidos com a entrega dos troféus.

A Associação de Voleibol da Madeira explica que a disputa da 'Supertaça da Madeira' acontece em campo neutro, no novo pavilhão Marcos Freitas, no Estreito de Câmara de Lobos, que assim marca a sua estreia, nesta modalidade, com as finais de um evento competitivo, estando também a ser preparada um conjunto de iniciativas a anteceder a competição, junto dos jovens praticantes locais, onde o voleibol tem vindo a se afirmar.