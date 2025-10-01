Funchal acolhe corrida/caminhada 'Coração Em Movimento'

No âmbito do 3.º Congresso de Cardiologia da Madeira, que decorrerá nos dias 3 e 4 de Outubro, a comissão organiza promove uma corrida/caminhada solidária, com o objectivo de promove a saúde e bem-estar, esta quinta-feira, 2 de Outubro, às 18 horas.

O ponto de encontro será nos Jardins do Lido, local de partida e de chegada da iniciativa. As t-shirts serão entregues no local, mediante o pagamento da inscrição, que terá o custo simbólico de 2 euros, que reverte na totalidade para a causa solidária.

Importa referir que o limite de inscrições é até a manhã de hoje. Os interessados podem inscrever-se através do seguinte formulário: https://forms.gle/wdXqC2JAvVtQSnNo6.

A organização é da responsabilidade do Serviço Regional de Saúde da Região, com a parceria do Município do Funchal, da Frente Mar Funchal e da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;



10h30 - Exibição do documentário 'Uma Casa Com a Rua Lá Dentro’ e de várias curtas-metragens no Auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal;

11h00 e às 15h00 - A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, promove um concerto pedagógico comemorativo do Dia Mundial da Música, que terá lugar no auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal;

Esta iniciativa da Direção de Serviços de Educação Artística (DSEA), especialmente dirigido à comunidade escolar da Região Autónoma da Madeira, contará com a presença de cerca de 1100 alunos de diversos estabelecimentos de educação e ensino. Hoje são esperadas duas sessões, às 11 e às 15 horas;

11h30 - Sorteio do evento internacional 'European Aquatics Women Water Polo Championships Funchal 2026' no auditório do Hotel VidaMar;

14h00 às 16h45 - Meo Empresas realiza conferência 'Tech Trends 2025' no Hotel Savoy Palace;

15h00 às 19h00 - Cerimónia de Inauguração das novas instalações da Empresa Irmãos Peixoto S.A. na Madeira, presidida por Miguel Albuquerque;



18h30 - Concerto 'Tela Sonora' no Centro Cultural John dos Passos;

19h00 - 9.ª Edição do Festival Bnew Generation no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Agenda Política

9h00 e às 17h00 - Chega promove às 9 horas uma acção de rua junto ao 'Super São Roque' em São Roque. Pelas 15 horas estará junto ao polidesportivo da freguesia;

10h00 - PS realiza uma conferência de imprensa no Largo do Phelps;

11h00 - O Partido Nova Direita estará na Rua Dr. Fernão de Ornelas numa intervenção política;

18h00 - A CDU realiza uma iniciativa de campanha eleitoral no Sítio dos Salgados, na Camacha.

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 2 de Outubro. Dia Internacional da Não-Violência, Dia da Viola da Terra, e Dia Internacional do Educador Social

1836 - Charles Darwin regressa a Inglaterra a bordo do Beagle.

1941 - II Guerra Mundial. O exército alemão desencadeia a Operação Tufão contra Moscovo.

1969 - Abrem o museu e a sede da Fundação Calouste Gulbenkian, na Avenida de Berna, em Lisboa.

2001 - A companhia aérea Swissair Group suspende todos os voos por tempo indeterminado, alegando falência da companhia.

2015 - A Autoridade da Concorrência aprova a venda de 61% do capital da TAP ao consórcio Atlantic Gateway, de Humberto Pedrosa e David Neeleman, considerando que o negócio não cria entraves significativos à concorrência.

2017 - Morre, aos 66 anos, músico norte-americano Tom Petty, responsável por êxitos como "Free Fallin'", "Refugee" e "American Girl".

2019 - Morre, aos 100 anos, João Rodrigues Pires, alfarrabista, distinguido com a Ordem do Mérito, com o grau de comendador, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

2020 - Os chefes de Governo e de Estado da União Europeia chegam a acordo sobre a aplicação de sanções aos repressores na Bielorrússia, após um processo negocial de quase nove horas para assegurar a cedência de Chipre.

2021 - O Tribunal Criminal de Lisboa emite segundo mandado de detenção europeu e internacional para o antigo presidente do BPP João Rendeiro, que se encontra no estrangeiro e em parte incerta.

2022 - O piloto Miguel Oliveira (KTM) vence o Grande Prémio da Tailândia de MotoGP, 17.ª de 20 provas da temporada, disputada com o piso molhado, em Buriram, Tailândia.

2023 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído à cientista húngara Katalin Karikó e ao médico investigador norte-americano Drew Weissman por descobertas que permitiram o desenvolvimento de vacinas mRNA eficazes contra a covid-19.

2024 - O ex-ministro das Finanças da Guiné-Bissau Suleimane Seidi volta a ser detido depois de ter sido libertado, em julho, para aguardar julgamento em liberdade depois de ter sido acusado de corrupção.

