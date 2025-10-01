Funchal acolhe corrida/caminhada 'Coração Em Movimento'
Tome nota da agenda para hoje
Este é o ducentésimo septuagésimo quinto dia do ano. Faltam 91 dias para o termo de 2025.
No âmbito do 3.º Congresso de Cardiologia da Madeira, que decorrerá nos dias 3 e 4 de Outubro, a comissão organiza promove uma corrida/caminhada solidária, com o objectivo de promove a saúde e bem-estar, esta quinta-feira, 2 de Outubro, às 18 horas.
O ponto de encontro será nos Jardins do Lido, local de partida e de chegada da iniciativa. As t-shirts serão entregues no local, mediante o pagamento da inscrição, que terá o custo simbólico de 2 euros, que reverte na totalidade para a causa solidária.
Importa referir que o limite de inscrições é até a manhã de hoje. Os interessados podem inscrever-se através do seguinte formulário: https://forms.gle/wdXqC2JAvVtQSnNo6.
A organização é da responsabilidade do Serviço Regional de Saúde da Região, com a parceria do Município do Funchal, da Frente Mar Funchal e da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira.
Marianna Pacifico , 01 Outubro 2025 - 16:33
Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:
09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;
10h30 - Exibição do documentário 'Uma Casa Com a Rua Lá Dentro’ e de várias curtas-metragens no Auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal;
11h00 e às 15h00 - A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, promove um concerto pedagógico comemorativo do Dia Mundial da Música, que terá lugar no auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal;
Esta iniciativa da Direção de Serviços de Educação Artística (DSEA), especialmente dirigido à comunidade escolar da Região Autónoma da Madeira, contará com a presença de cerca de 1100 alunos de diversos estabelecimentos de educação e ensino. Hoje são esperadas duas sessões, às 11 e às 15 horas;
11h30 - Sorteio do evento internacional 'European Aquatics Women Water Polo Championships Funchal 2026' no auditório do Hotel VidaMar;
14h00 às 16h45 - Meo Empresas realiza conferência 'Tech Trends 2025' no Hotel Savoy Palace;
15h00 às 19h00 - Cerimónia
de Inauguração das novas instalações da Empresa Irmãos Peixoto S.A. na Madeira,
presidida por Miguel Albuquerque;
18h30 - Concerto 'Tela Sonora' no Centro Cultural John dos Passos;
19h00 - 9.ª Edição do Festival Bnew Generation no Teatro Municipal Baltazar Dias.
XXXVIII Edição da Festa da Maçã
Conselho de Governo
Agenda Política
9h00 e às 17h00 - Chega promove às 9 horas uma acção de rua junto ao 'Super São Roque' em São Roque. Pelas 15 horas estará junto ao polidesportivo da freguesia;
10h00 - PS realiza uma conferência de imprensa no Largo do Phelps;
11h00 - O Partido Nova Direita estará na Rua Dr. Fernão de Ornelas numa intervenção política;
18h00 - A CDU realiza uma iniciativa de campanha eleitoral no Sítio dos Salgados, na Camacha.
Efemérides
Principais acontecimentos registados no dia 2 de Outubro. Dia Internacional da Não-Violência, Dia da Viola da Terra, e Dia Internacional do Educador Social
1836 - Charles Darwin regressa a Inglaterra a bordo do Beagle.
1941 - II Guerra Mundial. O exército alemão desencadeia a Operação Tufão contra Moscovo.
1969 - Abrem o museu e a sede da Fundação Calouste Gulbenkian, na Avenida de Berna, em Lisboa.
2001 - A companhia aérea Swissair Group suspende todos os voos por tempo indeterminado, alegando falência da companhia.
2015 - A Autoridade da Concorrência aprova a venda de 61% do capital da TAP ao consórcio Atlantic Gateway, de Humberto Pedrosa e David Neeleman, considerando que o negócio não cria entraves significativos à concorrência.
2017 - Morre, aos 66 anos, músico norte-americano Tom Petty, responsável por êxitos como "Free Fallin'", "Refugee" e "American Girl".
2019 - Morre, aos 100 anos, João Rodrigues Pires, alfarrabista, distinguido com a Ordem do Mérito, com o grau de comendador, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
2020 - Os chefes de Governo e de Estado da União Europeia chegam a acordo sobre a aplicação de sanções aos repressores na Bielorrússia, após um processo negocial de quase nove horas para assegurar a cedência de Chipre.
2021 - O Tribunal Criminal de Lisboa emite segundo mandado de detenção europeu e internacional para o antigo presidente do BPP João Rendeiro, que se encontra no estrangeiro e em parte incerta.
2022 - O piloto Miguel Oliveira (KTM) vence o Grande Prémio da Tailândia de MotoGP, 17.ª de 20 provas da temporada, disputada com o piso molhado, em Buriram, Tailândia.
2023 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído à cientista húngara Katalin Karikó e ao médico investigador norte-americano Drew Weissman por descobertas que permitiram o desenvolvimento de vacinas mRNA eficazes contra a covid-19.
2024 - O ex-ministro das Finanças da Guiné-Bissau Suleimane Seidi volta a ser detido depois de ter sido libertado, em julho, para aguardar julgamento em liberdade depois de ter sido acusado de corrupção.
Pensamento do dia
"Como um dinossauro às portas da morte que repousa na lama, a linguagem pereceu". J.M.Coetzee (1940), escritor sul-africano, Nobel da Literatura