Campeonato Europeu de Polo Aquático reforça prestígio internacional da Madeira

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, realçou, esta tarde, a importância da Madeira acolher a próxima edição do Campeonato Europeu de Polo Aquático Feminino, que se realiza entre 26 de Janeiro e 5 de Fevereiro de 2026, no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal.

"Trata-se de um campeonato relevantíssimo a nível internacional. É um momento de grande felicidade para nós, porque a Madeira tem vindo a posicionar-se como um destino activo, que pode ser fruído não apenas pela beleza natural, mas também pela experiência no território", sublinhou.

O governante salientou ainda que o impacto desta competição vai além do plano desportivo. "Este tipo de eventos permite que as pessoas venham cá pelo desempenho da competição, mas simultaneamente sejam mensageiros deste destino e daquilo que vão encontrar".

Não obstante, Eduardo Jesus recordou que a Madeira tem vindo a consolidar a sua imagem enquanto anfitriã de provas internacionais, muitas vezes em colaboração com as federações desportivas. "Naturalmente que esta sequência da realização de eventos transmite uma mensagem muito importante: a de que a Madeira tem capacidade para organizar este tipo de eventos. Essa é a maior prova de confiança que qualquer promotor de grandes eventos deseja encontrar”, afirmou.