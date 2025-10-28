Eurodeputados avaliam habitação e risco de incêndios na Madeira

Uma delegação da Comissão das Petições (PETI) do Parlamento Europeu encontra-se hoje na Madeira para avaliar a oferta de habitação a preços acessíveis e os impactos dos incêndios florestais que têm marcado a Região.

Durante a manhã, os eurodeputados reuniram-se no Funchal com o presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe, e visitaram o Paúl da Serra para observar zonas afectadas pelos incêndios de 2024. Ao início da tarde, seguiram para Câmara de Lobos, onde visitaram projectos habitacionais concluídos ou em curso, financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência da União Europeia, acompanhados pelo secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues.

A missão é liderada pelo presidente da Comissão das Petições, Bogdan Rzońca, e integra os eurodeputados Virginie Joron, Gordan Bosanac e Dariusz Joński, sendo acompanhados pelo madeirense Sérgio Gonçalves.

Às 17h00, a comitiva reúne-se com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na Quinta Vigia, antes de um encontro com outros secretários regionais, no qual serão debatidos os resultados da visita e possíveis acções futuras. Está igualmente previsto contacto com cidadãos que apresentaram petições ao Parlamento Europeu relacionadas com estas matérias.