Seis candidaturas num total de 15 empresas querem ficar com a 3.ª fase da construção do novo Hospital

Seis consórcios candidataram-se ao concurso para a empreitada de construção da terceira fase do Hospital Central e Universitário da Madeira, revelou a Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas esta terça-feira, 28 de Outubro.

Em nota emitida o Governo Regional explica que o valor do preço base do procedimento para esta 3.ª fase foi de 265.000.000,00€ euros englobando infra-estruturas gerais, acabamentos e instalações técnicas. O seu início está previsto para o primeiro semestre de 2026.

As seis candidaturas apresentadas totalizam 15 empresas do sector, nomeadamente dos seguintes agrupamentos candidatos:

- Tecnovia Madeira, Sociedade de Empreitadas SA; AFAVIAS – Engenharia e Construções, S.A.; HCI-Construções, S.A.;

- MOTA-ENGIL, Engenharia e Construção, S.A.; CAPSFIL – Carlos Augusto Pinto dos Santos &Filhos, S.A.

- ACA – Alberto Couto Alves, S.A.; RIM-Engenharia e Construções, S.A.; OMATAPALO – Engenharia e Construção S.A.;

- Domingos da Silva Teixeira, S.A.; SACYR SOMAGUE, S.A.;

- ETERMAR – Engenharia, S.A.; CASAIS- Engenharia e Construção, S.A.

- Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A.; TDGI-Tecnologia de Gestão de Imóveis S.A.; EPOS – Empresa Portuguesa de Obras Subterrâneas S.A.

O júri do procedimento vai iniciar, agora, a análise das candidaturas submetidas para efeitos de qualificação, para posterior envio de convite à apresentação de propostas.

Para o secretário Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Rodrigues, a apresentação de seis candidaturas é reveladora "do bom funcionamento da concorrência de mercado, para o qual contribuiu também as prorrogações do prazo inicialmente fixado, passando de 7 para 27 de Outubro". Para o governante, trata do último passo e "a fase mais importante, a cargo desta Secretaria Regional, para alcançar a tão almejada meta, que é de dotar a Região de uma infra-estrutura de saúde moderna e de referência no país".