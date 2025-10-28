Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica da Madeira em vigília

Os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) da Região Autónoma da Madeira vão realizar, na próxima quinta-feira, 30 de Outubro, uma vigília em frente à Quinta Vigia, entre as 17h30 e as 18h30.

A acção, organizada pelo Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (STSS), tem como objectivo exigir a aprovação do Decreto Legislativo Regional (DLR) que actualiza a carreira destes profissionais, medida que o sindicato considera estar atrasada há quase quatro anos.

Em comunicado, o STSS recorda que o processo de revisão da carreira foi prometido e que já conta, desde Agosto de 2025, com parecer final favorável da Direcção Regional da Administração Pública (DRAP). Segundo o presidente do sindicato, Luís Dupont, os técnicos madeirenses “são os únicos, a nível nacional, que ainda não viram totalmente aplicadas as alterações introduzidas pela Lei n.º 34/2021”, o que tem provocado “prejuízos sérios” para os profissionais.

O sindicato revela que enviou um ofício ao presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, apelando à sua intervenção para desbloquear o processo. “Não há justificação técnica nem política para este atraso. O Governo Regional reconheceu a urgência do diploma, mas os meses passam e a situação agrava-se”, afirmou Luís Dupont.

Segundo o STSS, apesar da “permanente abertura ao diálogo”, o Governo Regional “tem ignorado as reivindicações apresentadas” num "claro desrespeito pelos profissionais e pelas suas estruturas representativas”.

A vigília de quinta-feira pretende, segundo o sindicado, funcionar como “um alerta público e um apelo directo” ao presidente do Governo Regional para que “assuma a decisão política de aprovar o DLR e ponha fim a um impasse que dura há demasiado tempo”.

“A paciência chegou ao limite. Exigimos negociação séria, diálogo verdadeiro e decisões imediatas”, conclui o presidente do STSS.