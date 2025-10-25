"Heróis e Vilões” da Disney estreiam-se em escala técnica no Porto do Funchal

O 'Disney Destiny' – o sétimo navio de cruzeiro a Disney Cruise Line, uma subsidiária da The Walt Disney Company – estreou-se, esta manhã, no Porto do Funchal.

O navio, que apresenta como tema central “Heróis e Vilões” (“Heroes & Villains”), inspirado em clássicos da Disney como 'O Rei Leão', 'Hércules' e '101 Dalmatians', além de referências ao universo Marvel, acaba de sair do estaleiro para ser entregue do outro lado do Atlântico.

A estreia comercial do 'Disney Destiny' está marcada para o dia 20 de Novembro de 2025, com partida de Port Everglades, em Fort Lauderdale, na Flórida, rumo às Bahamas e ao Caribe Ocidental.

Antes do início da sua temporada inaugural, o navio está a realizar uma travessia transatlântica — o chamado “delivery voyage” — para se dirigir ao seu porto base, durante a qual efcetua, este fim-de-semana, uma escala técnica no Porto do Funchal.

De acordo com o site da APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, o navio atracou pelas 08h30 desta sábado, 25 de Outubro, e tem partida marcada para as 17h15, antes de seguir viagem rumo a Fort Lauderdale.

O 'MS Europa 2' tem também escala prevista no Funchal, este fim-de-semana.