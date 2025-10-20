Universidade da Madeira abre o ano académico a 22 de Outubro

A sessão solene de abertura do ano académico 2025/2026 vai decorrer no próximo dia 22 de Outubro, às 17h00, no auditório do edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

Este evento, que assinala o início oficial das actividades lectivas, contará com as intervenções do reitor da Universidade da Madeira (UMa), Sílvio Moreira Fernandes; do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque; do presidente do Conselho Geral da UMa, André Barreto; e do presidente da Direcção da Associação Académica, Ricardo Bonifácio.

"A sessão será ainda abrilhantada por um momento musical, interpretado por alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Instrumentista do Conservatório – Escola das Artes da Madeira", revela a UMa à imprensa.