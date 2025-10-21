Conservatório da Madeira celebra 'Halloween' com espectáculo a 31 de Outubro

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode irá apresentar, a 31 de Outubro, pelas 21 horas, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), o concerto 'Halloween Voices'.

O espetáculo insere-se na programação educativa da instituição e assinala a celebração do 'Halloween' através da música vocal e instrumental.

Neste concerto, sobem ao palco o Coro Juvenil, as Ninfas do Atlântico e o Combo Jazz dos Cursos Livres em Artes do Conservatório. A direcção artística está a cargo de Zélia Gomes e Rodolfo Cró, contando com o pianista Paulo Silva no acompanhamento. A entrada é livre, mediante lotação a sala, e os bilhetes podem ser levantados no local do evento.

'Halloween Voices' apresentará um repertório diversificado inspirado no universo do 'Halloween', reunindo temas clássicos e contemporâneos num espectáculo onde a música se cruza com o mistério, o drama e a diversão. O programa inclui interpretações de temas como 'Calling All the Monsters', 'Somebody’s Watching Me', 'Spooky Scary Skeletons', 'Frozen', 'Smooth Criminal', 'I Put a Spell on You', 'Time Warp', 'This is Halloween' e 'Thriller', entre outros. Combinando vozes juvenis e sonoridades jazzísticas, o concerto promete um espetáculo que irá celebrar o talento dos jovens músicos do Conservatório numa envolvente viagem musical pelos sons da noite mais assustadora do ano. Conservatório - Escola de Artes da Madeira

O concerto é dirigido a públicos de diferentes faixas etárias e pretende proporcionar um momento de partilha artística no contexto de uma data que tem vindo a ganhar destaque na programação cultural da Região.