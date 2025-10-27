Árvore cai e atinge viaturas no Funchal
Uma árvore de grande porte caiu esta manhã na Rua Campo do Andorinha, no Funchal, e atingiu pelo menos três viaturas.
Aparentemente não houve registo de feridos. Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram ao local, sinalizaram o espaço e procederam à remoção da árvore.
Os veículos sofreram alguns danos materiais.
A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo