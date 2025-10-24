Curso de resposta médica a grandes emergências junta Madeira e Açores

A Ilha Terceira, nos Açores, acolhe o 34.º Curso de Medical Response to Major Incidents (MRMI), uma formação especializada dedicada à resposta médica e operacional em situações de grandes emergências, que conta com a presença do presidente do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira, Richard Marques, em representação da secretária Regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas.

Durante a sua alocução, o responsável destacou a importância técnica e humana da iniciativa, sublinhando que o MRMI “coloca lado a lado todos os intervenientes do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, desde o teatro de operações até ao hospital, incluindo as vertentes psicológica, social e de coordenação institucional”.

"Este curso é, por si só, um exemplo notável de cooperação, ciência aplicada e preparação operacional, valores que unem, em várias dimensões, as Regiões Autónomas e que reforçam numa continuidade territorial o Sistema de Emergência e Proteção Civil”, disse.

Richard Marques frisou ainda que, face a riscos “cada vez mais complexos e interligados”, a eficácia da resposta depende da “formação contínua, da coordenação entre entidades e de uma cultura orientada para o planeamento e antecipação”.

O curso MRMI tem contribuído para a formação de milhares de profissionais de saúde, emergência, protecção civil e segurança, capacitando-os para actuar de forma integrada em cenários com múltiplas vítimas.

Em Portugal, os cursos MRMI são ministrados por formadores do Madeira International Disaster Training Center (MIDTC), com o apoio do Governo Regional da Madeira.