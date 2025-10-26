Família sofre intoxicação na Camacha e vai parar ao hospital

Um casal e os dois filhos sofreram ontem à noite uma intoxicação na Camacha e foram transportados para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Segundo o DIÁRIO apurou, a intoxicação por monóxido de carbono ocorreu devido a uma avaria no esquentador.

Um casal de 50 e 43 anos e os filhos, de 20 e 17 anos, foram assistidos pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e pela Cruz Vermelha Portuguesa.

A família foi para a câmara hiperbárica, mas já teve alta hospitalar.