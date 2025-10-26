Milhares de baixas médicas

A manchete desta edição de domingo do DIÁRIO revela que 2.200 madeirenses ficam de baixa todos os meses. Isto com base em "dados dos primeiros sete meses" que "revelam média diária de 73 pessoas afastadas do trabalho. Só no mês de Julho foram emitidas mais de 600 autodeclarações de curta duração". Pode ler o tema na página 13.

Outro assunto em destaque é o tema das rent-a-car, um dos 'sinais' de turismo desregulado ou excessivo. ACIF propõe mínimo de 25 carros às novas rent-a-car. Conforma explicamos, "para entrar na actividade, actualmente uma empresa só precisa de ter sete automóveis ligeiros. Associação diz-se pelo livre acesso ao mercado, mas insiste em regras claras e legisladas". Pode ler na página 5.

Ontem foi dia da tomada de posse histórica numa das autarquias a norte da Madeira, mas André Ventura foi vedeta em São Vicente. É que "José Carlos Gonçalves tomou posse como presidente da câmara, mas foi o líder nacional do Chega a dominar as atenções", facto que pode constatar na página 3.

Notícia de âmbito desportivo, João Rodrigues sagra-se campeão do Mundo de vela da classe de Raceboard . Um campeão será sempre um campeão e pode ler a notícia na página 20.

Por fim, de âmbito criminal, leia esta notícia: Guarda-prisional tentou introduzir telemóvel oculto na cadeia. Saiba tudo nos Casos do Dia que hoje se estendem da página 10 à 12.