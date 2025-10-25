Obras na Calheta provocaram caos no trânsito

Vários condutores admitiram estar indignados com as obras realizadas junto à rotunda que dá acesso ao centro da Calheta, pois afirmam que os trabalhos estão a provocar enormes constrangimentos.

No final da tarde de ontem, por exemplo, o trânsito esteve parado no túnel que liga o Arco da Calheta à rotunda principal do concelho. No interior do túnel ouviram-se buzinadelas de automobilistas impacientes que ficaram ali retidos durante cerca de meia hora.

“Cheguei ao meu destino, junto ao Museu de Arte Contemporânea às 18h50 e estive parado no túnel mais de meia hora. É inadmissível realizarem estes trabalhos numa hora de ponta”, lamentou um condutor, garantindo que a presença da Polícia de Segurança Pública que esteve a controlar o trânsito não foi suficiente para evitar o caos.