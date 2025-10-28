Doroteia pede três obras estruturantes para a Calheta

Na cerimónia de tomada de posse como presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça dirigiu-se directamente ao presidente do Governo Regional, garantindo colaboração institucional e deixando três pedidos concretos em nome da população calhetense.

“Senhor Presidente do Governo Regional, faremos a nossa parte”, começou por afirmar, destacando que o concelho “usufrui hoje de condições que outrora eram impensáveis”, fruto das grandes obras executadas pelo Governo Regional, “desde a via expresso até à Ponta do Pargo, a ligação do Estreito da Calheta ao Jardim do Mar, o novo Centro de Saúde da Calheta, a reabilitação do Centro de Saúde do Arco da Calheta e a grande obra do Campo de Golfe em curso”.

Ainda assim, Doroteia Leça aproveitou o momento solene para reivindicar três intervenções consideradas “fundamentais para o futuro” da Calheta: “a urgente consolidação da totalidade da escarpa sobranceira à marginal da Calheta; a chegada da via rápida ao concelho e o prolongamento da rede de saneamento básico”.

“O que prometemos vamos cumprir” Foi numa das salas mais imponentes do Mudas que a nova presidente da Câmara Municipal da Calheta e depois de um longo aplauso, Doroteia Leça assumiu o cargo deixando uma mensagem clara: “O que prometemos vamos cumprir”.

A social-democrata reconhece que “os desafios são grandes, mas acreditamos que, com trabalho, diálogo e união, seremos capazes de fazer mais pela Calheta, num exemplo de boa governação e de desenvolvimento equilibrado”, afirmou a nova autarca, sublinhando a importância da cooperação entre o município e o Governo Regional.

Com esta intervenção, Doroteia Leça marcou o arranque do novo ciclo autárquico reafirmando o seu propósito de proximidade, continuidade e exigência, num mandato que promete reforçar o investimento em obras estruturantes e melhorar a qualidade de vida das populações.

O discurso terminou com uma mensagem de compromisso e determinação: “Agora é hora de começar a trabalhar pela Calheta e pelos calhetenses”.