Rui Caetano promete oposição firme e construtiva

Rui Caetano, vereador único do PS na Câmara do Funchal, afirmou após a tomada de posse que, apesar de ser apenas um eleito, terá uma actuação próxima dos funchalenses e fiscalizadora do executivo municipal.

“Quem ouviu o discurso parece que não foi o PS a governar a Câmara nos últimos quatro anos. Os problemas da habitação não foram resolvidos e as promessas são muitas; veremos se serão cumpridas”, disse.

O vereador sublinhou que o PS apresentará propostas, não se limitando a criticar, e estará na linha da frente para defender os interesses da população com “força e credibilidade”.