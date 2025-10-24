Intervenção na escarpa corta estrada da marginal da Calheta

A Avenida D. Manuel I, a estrada da marginal na Vila da Calheta, "estará encerrada ao trânsito automóvel nos próximos dias devido a uma intervenção de limpeza e estabilização da escarpa localizada junto à zona de estacionamento da doca dos autocarros/entrada do cais da Calheta", conforme ilustra a imagem em anexo, informa a Câmara Municipal.

De acordo com a nota divulgada esta manhã, "os trabalhos terão início a partir desta sexta-feira e deverão prolongar-se até ao próximo dia 5 de Novembro, dependendo das condições meteorológicas e da duração das operações de limpeza e regularização do piso", realça.

Durante este período, ou seja durante os 13 dias previstos, "o trânsito pedonal estará condicionado, sendo permitido apenas quando a equipa de rocheiros não estiver a intervir na escarpa. Por motivos de segurança, a circulação pedonal na zona da Marina também será limitada", informa.

A autarquia calhetense aproveita para agradecer "antecipadamente a compreensão de todos pelos eventuais incómodos causados, reforçando que esta intervenção tem como principal objetivo assegurar que não existam riscos de deslizamento ou queda de blocos, contribuindo assim para a segurança de todos os que circulam na área", lembra.