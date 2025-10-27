Luís Filipe Santos assume papel de oposição no Funchal
Chega promete lutar por habitação, segurança e fiscalização da Câmara do Funchal
Luís Filipe Santos, vereador do Chega, destacou a importância do resultado histórico obtido pelo partido nas eleições autárquicas: “Sem dúvida é a estreia do Chega, tivemos quase 8 mil votos. Os nossos compromissos são honrar as pessoas que votaram em nós.”
O vereador sublinhou que o partido vai lutar por “mais habitação no Funchal, por uma cidade mais limpa, mais segura e com controlo das casas sobrelotadas por imigrantes” e assegurou que fiscalizará o executivo municipal “o máximo que conseguirmos durante estes quatro anos”.
O Chega elegeu ainda Jorge Afonso Freitas, segundo vereador do partido na Câmara do Funchal.