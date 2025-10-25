Homem de 30 anos encontrado morto na Calheta
Um homem de 30 anos foi ontem encontrado morto numa casa na Calheta, na zona da Raposeira.
Segundo foi possível apurar, não há suspeita de crime neste caso.
A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.
O corpo do homem foi depois transportado num carro funerário para o Gabinete Médico Legal do Funchal.
