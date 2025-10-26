Real Madrid bate FC Barcelona e distancia-se na liderança do campeonato espanhol

O Real Madrid venceu hoje o FC Barcelona, por 2-1, no Estádio Santiago Bernabéu, resultado que lhe permitiu aumentar para cinco pontos a vantagem sobre o principal rival, na liderança da Liga espanhola de futebol.

Os catalães, ainda privados de algumas das suas principais referências por lesão, como Raphinha e Robert Lewandowski, assumiram o controlo da posse de bola, mas quase sempre de forma inócua, em contraste com as objetivas e velozes transições dos 'merengues'.

Após ter visto um golo anulado por posição irregular 10 minutos antes, Kylian Mbappé marcou aos 22 minutos, na sequência de um exímio passe a 'rasgar' de Jude Bellingham, que aproveitou o adiantamento da defensiva 'blaugrana'.

Isolado pelo passe do médio, só com o guarda-redes Wojciech Szczesny pela frente, o francês rematou cruzado, com muita frieza, para inaugurar o marcador e reforçar o estatuto de principal goleador da atual edição da 'La Liga', com 11 golos apontados.

O Real Madrid ia somando oportunidades de golo e, à passagem da meia hora de jogo, o guardião polaco do 'Barça' foi uma vez mais chamado a intervir, negando de forma notável o golo a Dean Huijsen.

Apesar da escassez de oportunidades, o campeão espanhol chegaria mesmo à igualdade aos 38 minutos, num lance que teve origem numa perda de bola de Arda Güler, permitindo um contra-ataque conduzido por Marcus Rashford, que descobriu Fermín López no interior da área, com o médio a ter apenas de encostar.

Os anfitriões responderam praticamente de imediato e o empate durou apenas cinco minutos, num lance em que Vinicius Júnior cruzou, Éder Militão cabeceou e Bellingham desviou para o 2-1, já perto do intervalo.

O segundo tempo iniciou-se na mesma toada e os comandados de Xabi Alonso conquistaram uma grande penalidade logo cinco minutos após o recomeço, mas Mbappé permitiu uma defesa notável a Szczesny.

A partir daí, o FC Barcelona galvanizou-se e melhorou na procura pelo empate, embora nunca tenha conseguido superiorizar-se de forma clara em relação ao rival.

Aos 54 minutos, Fermín desperdiçou um excelente lance de transição e, já aos 89, Lamine Yamal, muito ausente da partida, descobriu Jules Koundé sozinho no interior da área, mas o lateral recebeu mal a bola em posição muito promissora.

Aos 10 minutos para lá do tempo regulamentar, Pedri foi expulso por acumulação de cartões amarelos e o encontro terminaria com grande tensão e conflito entre os jogadores das duas equipas.

No primeiro encontro de hoje, o Maiorca, com o internacional português Samuel Costa no 'onze', e o Levante empataram 1-1 no terreno dos insulares, tendo ambas as formações somado o nono ponto no campeonato espanhol.