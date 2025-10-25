Popular confunde manequim com pessoa e chama a ambulância

Um popular pediu socorro, esta manhã, por suspeitar que uma pessoa estava prostrada na via pública no Largo do Colégio, no Funchal.

No entanto, quando os Bombeiros Voluntários Madeirenses chegaram ao local para prestar socorro à suposta vítima verificaram que não era uma pessoa real. O que estava deitado no chão era um manequim que fazia parte do cenário de uma prova de bombeiros.