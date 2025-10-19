Marítimo perde com o FC Porto B e falha oportunidade de saltar para a liderança
Auto-golo de Rodrigo Borges ditou derrota dos madeirenses no Olival
O Marítimo perdeu uma oportunidade soberana para chegar à liderança da II Liga, ainda que à condição, ao perder no Olival, frente ao FC Porto B, por 1-0, neste jogo antecipado da 8.ª jornada.
O agora penúltimo classificado cedo construiu a vitória, fruto de uma infelicidade de Rodrigo Borges, que introduziu a bola na própria baliza.
A turma azul e branca conseguiu segurar a vantagem até ao término do encontro, sem que o Marítimo concretizasse as oportunidades que criou no jogo.
E foi com um auto-golo que o FC Porto B conseguiu a primeira vitória à 8.ª jornada, subindo ao 17.º e penúltimo lugar, trocando com o Benfica B que tem menos um jogo.
Já o Marítimo soma a segunda derrota nesta II Liga, perde a oportunidade de saltar para a liderança e fica na 3.ª posição com mais um jogo do que os seus concorrentes directos – Chaves, Leiria, Torreense e Portimonense – que ficam assim com a possibilidade de alcançar ou ultrapassar os verde-rubros.