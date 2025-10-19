Seis emblemas da I Liga estreiam-se na terceira eliminatória da Taça de Portugal

Moreirense, Casa Pia, Vitória de Guimarães, Rio Ave, Tondela e Estoril Praia, todos da I Liga portuguesa de futebol, estreiam-se hoje na terceira eliminatória da Taça de Portugal, sempre ante adversários de escalões inferiores.

O primeiro emblema da I Liga a entrar em ação hoje, logo pelas 14:00, é o Moreirense, que visita o Fafe, da Liga 3, em busca de receber, na próxima fase, o Arouca, já apurado.

O Belenenses, na Liga 3, é um dos antigos campeões em ação, depois de ter erguido o troféu em 1942, 1960 e 1989, recebendo o primodivisionário Estoril Praia em busca de seguir para a quarta ronda, em que já espera por adversário o Famalicão.

O Rio Ave vai jogar em casa do Sintrense, do Campeonato de Portugal, sabendo desde já que, em caso de vitória, encontrará um companheiro de divisão, no caso o líder da I Liga, o FC Porto, que sábado eliminou o Cesarense (4-0).

Em Ançã, casa do quinto classificado da distrital de Coimbra, joga o Casa Pia, pelas 15:00, a mesma hora da visita do Vitória de Guimarães ao União de Lamas, do Campeonato de Portugal.

O campeão de 2013 quer seguir em frente, assim como o Tondela, que visita o Vila Real, outro emblema do quarto escalão.

O Atlético, da Liga 3, e o Felgueiras, da II Liga, também se defrontam pelas 15:00, saindo deste confronto o adversário do Benfica na quarta eliminatória, depois de os 'encarnados' terem vencido em casa do Desportivo de Chaves (2-0).

Depois de o detentor do título, o Sporting, ter 'sofrido' no sábado para vencer, por 3-2, o secundário Paços de Ferreira, após prolongamento, hoje Anadia e Marinhense, ambos do Campeonato de Portugal, batem-se pelo direito de visitar o bicampeão nacional.

- Sexta-feira, 17 out:

Desportivo de Chaves (II) -- Benfica (I), 0-2.

- Sábado, 18 out:

Rebordelo (D) -- Nacional da Madeira (I), 1-3.

São João de Ver (L3) -- Famalicão (I), 0-3.

Sporting de Covilhã (L3) -- União Nogueirense (D), 1-0.

Fornos de Algodres (D) -- AVS (I), 0-7.

Alpendorada (CP) -- Estrela Amadora (I), 3-1.

União de Leiria (II) -- Alverca (I), 2-2 (2-2 ap, 4-2 gp).

Sporting de Espinho (D) -- Santa Clara (I), 0-0 (0-0 ap, 2-4 gp).

Torreense (II) -- Oliveirense (II), 1-1 (1-1 ap, 5-4 gp).

Bragança (CP) -- Sporting de Braga (I), 0-1.

Portimonense (II) -- Arouca (I), 1-2.

Marco (L3) -- Farense (II), 0-3.

Celoricense (CP) - FC Porto (I), 0-4.

Académico Viseu (II) -- Gil Vicente (I), 2-1.

Paços de Ferreira (II) -- Sporting (I), 2-2 (2-3 ap).

- Domingo, 19 out:

Fafe (L3) -- Moreirense (I), 14:00.

Mortágua (CP) -- Portimonense (CP), 15:00.

Silves (D) -- Louletano (CP), 15:00.

Ançã (D) -- Casa Pia (I), 15:00.

Amarante (L3) -- Leixões (II), 15:00.

Atlético (L3) -- Felgueiras (II), 15:00.

Vila Meã (CP) -- Vila Caiz (D), 15:00.

Comércio e Indústria (CP) -- Vianense (CP), 15:00.

Lusitano de Évora (L3) -- Olivais e Moscavide (D), 15:00.

União de Lamas (CP) -- Vitória de Guimarães (I), 15:00.

Sintrense (CP) -- Rio Ave (I), 15:00.

Vila Real (CP) -- Tondela (I), 15:00.

Anadia (CP) -- Marinhense (CP), 15:00.

Lusitânia de Lourosa (II) -- Resende (CP), 15:00.

Caldas (L3) -- Mirandela (CP), 15:00.

1.º Dezembro (L3) -- Benfica Castelo Branco (CP), 15:00.

Belenenses (L3) -- Estoril Praia (I), 18:00.