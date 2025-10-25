Benfica tenta ultrapassar Sporting no segundo lugar da I Liga em dia de eleições
O Benfica procura hoje ultrapassar provisoriamente o Sporting no segundo lugar da I Liga de futebol e aproximar-se do líder FC Porto, ao receber o Arouca na nona jornada, em dia de eleições para os órgãos sociais.
O clube lisboeta, que segue a um ponto de distância dos 'leões' e a quatro dos 'dragões', pode pressionar os rivais na luta pelo título, caso se imponha ao 11.º classificado, num dia em que os sócios são chamados a escolher o presidente para o quadriénio 2025-2029.
A equipa treinada por José Mourinho, que sofreu na terça-feira a terceira derrota seguida na Liga dos Campeões, por 3-0, em Newcastle, empatou 0-0 na ronda anterior no estádio do FC Porto, que deixou escapar os primeiros pontos na prova.
Os portuenses encerram a jornada na segunda-feira, com uma difícil deslocação ao recinto do Moreirense, quinto classificado, enquanto o Sporting, bicampeão nacional, joga no domingo no reduto do Tondela, que ocupa a 17.ª e penúltima posição.
No jogo que inaugurou a ronda, na sexta-feira, o Gil Vicente visitou e goleou o Alverca por 4-0, e igualou, provisoriamente, o Sporting no segundo lugar da prova, com 19 pontos.
Programa da 9.ª jornada
- Sexta-feira, 24 out:
Alverca - Gil Vicente, 0-4
- Sábado, 25 out:
Santa Clara - AVS, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa)
Benfica - Arouca, 20:30
Estrela da Amadora - Rio Ave, 20:30
- Domingo, 26 out:
Estoril Praia - Nacional, 15:30
Famalicão - Vitória de Guimarães, 15:30
Tondela - Sporting, 18:00
Sporting de Braga - Casa Pia, 20:30
- Segunda-feira, 27 out:
Moreirense - FC Porto, 20:15