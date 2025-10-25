"São Vicente deu uma lição de democracia"

Com muitas palmas. Foi assim que José Carlos Gonçalves tomou posse esta tarde como presidente da Câmara Municipal de São Vicente, numa cerimónia marcada por forte simbolismo político e pelo peso da mudança, que consagrou o Chega como força maioritária no concelho.

Empossado perante uma plateia onde se encontravam o líder nacional do partido, André Ventura, e o presidente do Chega Madeira, Miguel Castro, o novo autarca abriu o discurso com uma mensagem de unidade e respeito pela democracia.

"Em primeiro lugar quero agradecer a todos os habitantes do Concelho de São Vicente. A todos, porque todos, independentemente do partido onde votaram, deram uma lição de democracia, usando o seu direito de voto. E o voto é um gesto cívico e nobre. É a vontade de um povo, expressa de forma secreta e livre", afirmou, arrancando aplausos da assistência.

"São Vicente fez história no dia 12 de Outubro", continuou, recordando o resultado eleitoral que pôs termo a décadas de governação social-democrata. "O povo quis uma nova equipa, um novo rumo e um concelho mais justo, mais desenvolvido e com oportunidades para todos".

Entre agradecimentos à família e aos "homens e mulheres que trabalharam os poios e abriram os caminhos deste concelho”, José Carlos Gonçalves homenageou as gerações que moldaram o território, frisando que "o desenvolvimento não tem donos, tem história e trabalho".

Assumindo o compromisso de uma governação "com rigor e transparência", destacou a ambição de transformar São Vicente num concelho moderno, sustentável e inclusivo. "Queremos um concelho virado para a natureza, o mar, a juventude, o desporto, a cultura e a habitação acessível. Queremos espaços públicos que dignifiquem e não envergonhem".

O novo presidente assegurou que a Câmara "ouvirá todos, sem distinção", incluindo comerciantes e investidores locais, e que as críticas serão encaradas como oportunidades de melhoria. "São Vicente não será um concelho de passagem, mas um centro de desenvolvimento sustentável e integrado", prometeu.

No fecho, José Carlos Gonçalves sublinhou que o mandato será guiado "pelo trabalho, pelo respeito e pela união", concluindo: "Daqui a quatro anos estaremos prontos para ser julgados pelo voto popular. Viva o nosso concelho."

A cerimónia decorreu diante dos Paços do Concelho, sob uma tenda ornamentada com flores amarelas e brancas, com a presença de representantes do Governo Regional, da Universidade da Madeira, da Igreja e de autarcas de vários municípios.